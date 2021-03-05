Загреб, , 02:40 — REGNUM Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман на пресс-конференции 4 марта заявил, что инициатива присвоения буневацкому языку статуса официального в Суботице «не отвечает духу добрососедских отношений» и призвал сербские компетентные органы пересмотреть свое решение. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Администрация города Суботицы приняла 4 марта, несмотря на сопротивление представителей Демократического союза хорватов в Воеводине, решение о внесении поправок в устава города, тем самым инициировав процедуру присвоения буневацкому языку официальный статус на территории города.

Против этой инициативы резко выступают Демократический союз хорватов в Воеводине, Хорватский национальный совет и Институт хорватского языка и лингвистики, и, согласно позиции хорватского посла в Сербии Хидаета Бишчевича, это решение является юридически необоснованным.

Министерство иностранных дел и европейских дел Хорватии также направило ноту в знак протеста министерству иностранных дел Сербии через посла Хорватии.

«Буневацкий диалект не является языком, он относится к новоштокавскому икавскому диалекту, является одним из диалектов хорватского языка. И буневцы в Венгрии являются субэтнической группой, и они называют свой язык хорватским, а буневацкий, следовательно, является одним из диалектов», — заявил Грлич-Радман.