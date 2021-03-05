Архангельск, , 00:34 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска отправил на дополнительное расследование дело экс-главы регионального министерства образования Юрия Гнедышева, обвиняемого в развращении школьниц.

Первое заседание по скандальному делу состоялось накануне, 4 марта. Суд счел, что обвинительное заключение в отношении Гнедышева было составлено с нарушением. Домашний арест подозреваемому продлен на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гнедышев был задержан в октябре 2020 года. на тот момент он являлся и.о. министра образования и науки Архангельской области. По версии следствия, он вел переписку сексуального характера с тремя школьницами, одной из них он прислал порноролик. В ходе допроса он признал свою вину, но в последствии от сотрудничества со следователями отказался.