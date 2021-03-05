Абуджа, , 00:27 — REGNUM Первыми в Нигерии получат прививки против коронавирусной инфекции медработники и президент страны Мухаммаду Бухари, заявил исполнительный директор агентства по развитию здравоохранения Файзал Шуаиб в ходе пресс-конференции.

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«Планируем провакцинировать медиков, работающих в медицинском центре национальной больницы», — заявил он.

Потом вакцинации подвергнутся президент Нигерии, вице-президент, и правительство. Отмечается, что 2 марта Нигерия получила 3,94 млн доз британской вакцины от AstraZeneca. Ожидается, что полученных доз препарата хватит, чтобы взять под контроль распространение COVID-19.