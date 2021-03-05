Загреб, , 00:27 — REGNUM До 25 февраля 2021 года Хорватия заключила контракт с европейскими структурными и инвестиционными фондами (далее — ESIF) на финансирование проектов стоимостью $12,25 млрд, что на 14,16% превысило сумму, предоставленную ей в период с 2014 — 2020 годов, заявили 4 марта в хорватском министерстве регионального развития и фондов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Министр Наташа Трамишак 4 марта на закрытой части правительственной сессии представила отчет о состоянии использования средств фондов ESIF в Хорватии, который затем был принят правительством.

Из ESIF на период с 2014 по 2020 год Хорватии было выделено в общей сложности 10,7 млрд евро. До 25 февраля 2021 года, в свою очередь, были заключены контракты на проекты стоимостью 12,25 млрд евро, а именно 114,16% выделенных средств.

Как говорится в заявлении министерства, в общей сложности было выплачено 5,24 млрд евро, что составляет 48,8% выделенных средств и согласовано ещё 4,45 млрд евро или 41,49% выделенных средств.