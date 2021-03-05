Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Европейский Союз может обвинить интернет-гиганта США Apple в нарушении антимонопольного законодательства в связи с жалобой со стороны сервиса для музыки Spotify. Об этом 4 марта сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Spotify обвинил Apple в «монополизации рынка» при распространении своего сервиса для музыки.

Конкурент обратился с жалобой в Еврокомиссию еще в 2019 году, заявив, что Apple «захватывает» рынок. Также было выражено негодование касательно 30% комиссии, которую разработчики берут за использование системы покупок внутри приложений Apple (IAP).

Европейская комиссия может еще до конца весны предъявить Apple уведомление о предполагаемых нарушениях антимонопольных правил блока, сообщили источники.

Напомним, что Еврокомиссия также изучает политику Apple касательно работы онлайн магазина Apple Store и мобильных платежей Apple Pay.