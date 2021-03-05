Анкара, , 00:24 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил соболезнования 10 солдатам, погибшим в результате падения военного вертолета в Битлисе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Меня глубоко огорчила новость о том, что турецкие солдаты погибли в результате крушения военного вертолета. Я выражаю соболезнования Вам, семьям погибших, их родственникам и турецкому народу, от моего имени и азербайджанского народа, желаю исцеления раненым. Да помилует их Аллах», — сказал он.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также выразил соболезнования турецкому народу в своем профиле в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на востоке Турции потерпел катастрофу армейский вертолет. Причины крушения не сообщаются.