Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар намекнул, что поклонники фильмов о Гарри Поттере могут ожидать появления новостей о новых проектах франшизы. Об этом 4 марта сообщает портал Screen Rant.

Килар обмолвился об этом во время очередной конференции, устроенной для инвесторов компании. Он добавил, что WarnerMedia благодарна писательнице Джоан Роулинг за то, что она готова сотрудничать. К сожалению, глава WarnerMedia не уточнил, о каких именно проектах идёт речь.

Напомним, в январе 2021 года в СМИ появилась информация о том, что потоковый сервис HBO Max может выпустить сериал на основе франшизы «Гарри Поттер». Тогда инсайдеры сообщили, что проект находится на ранней стадии реализации.

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