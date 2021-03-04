Санкт-Петербург, , 23:56 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин подвел итоги второго матча серии с минским «Динамо» в рамках плей-офф Кубка Гагарина. «Армейцы с берегов Невы» одержали победу со счетом 6:4. Счет в серии — 2:0 в пользу СКА.

«Хорошее начало с нашей стороны. После 3:0 чуть-чуть потеряли концентрацию, пропустили голы, потом пошла обоюдлострая игра.

Мы имели моменты, они сравняли счет, большинство сработало, забили пятый гол, в пустые уже — шестой. Самое важное, что пришла победа.

«Динамо» — хорошая команда. С акцентом на атаку, хорошие иностранцы в составе, белорусы неплохие.

Играют в хороший комбинационный хоккей. Чуть-чуть потеряли концентрацию, поэтому так все и получилось», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».