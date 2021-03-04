Рен, Франция, , 23:51 — REGNUM «Ренн» на своем официальном сайте объявил имя нового главного тренера.

Новым наставником стал бывший главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо, он подписал с «Ренном» контракт до лета 2023 года. Вместе с «Лионом» 54-летний французский специалист смог занять вторую строчку чемпионата Франции по итогам сезона 2015/2016.

Напомним, что ранее с этого поста был уволен Жюльен Стефан, с которым «Ренн» не мог выиграть на протяжении 8 матчей.

На данный момент «Ренн» занимает десятую строчку чемпионата, набрав 38 очков в 27 турах.