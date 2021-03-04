Вашингтон, 4 марта 2021, 23:46 — REGNUM Take-Two Interactive объяснила, почему решила разделить проекты GTA Online и Grand Theft Auto V. Об этом 4 марта сообщает портал Game Rant.
Издательская компания обратила внимание, что отдельная версия GTA Online будет полностью лишена однопользовательского контента, вследствие чего стоимость «входного билета» в онлайн-мир игры серьёзно сократится. Таким образом Take-Two хочет привлечь новую аудиторию.
Напомним, аналогичным образом Take-Two Interactive поступила в случае с Red Dead Online — многопользовательским компонентом Red Dead Redemption 2. Пока компания не назвала дату релиза отдельной версии GTA Online.
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