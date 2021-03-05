Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Белый дом рассматривает возможность принятия дальнейших мер против «Северного потока — 2», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 4 марта на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы еще не закончили с «Северным потоком — 2». Каждые 90 дней мы подготавливаем для Конгресса доклад, где проводим анализ наших действий и предлагаем новые решения касательно того, какая компания должна попасть под санкции», — сообщил Прайс.

«Если мы решим, что какая-либо компания попадет под новые санкции, мы сообщим об этом в следующем докладе. Скорее всего, он будет опубликован уже в мае», — добавил руководитель пресс-службы.

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии ищут пути, которые позволят «положить конец изнурительным спорам» по поводу газопровода «Северный поток — 2» и прийти к компромиссу в этом вопросе.