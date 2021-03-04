Саранск, , 23:45 — REGNUM В Мордовии начата доследственная проверка по факту гибели мужчины 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, днем 3 марта бригада мужчин демонтировала здание недействующего магазина в одном из сел Краснослободского района. При выполнении работ часть кирпичной стены обрушилась, смертельно травмировав одного из мужчин.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года в селе Кадышево Лямбирского района мужчина проводил демонтаж недействующей водонапорной башни, согласовав работы с жителями заранее. 15-метровая конструкция при падении задела мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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