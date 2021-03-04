Манчестер, Великобритания, , 23:43 — REGNUM Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился своим мнением о противостоянии манчестерских клубов перед их очном матчем в рамках 28-го тура АПЛ, который состоится 7 марта на стадионе «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» выиграл 21 матч подряд, это прекрасное достижение, и ему хочется и дальше бить рекорды. «МЮ» с удовольствием бы прервал эту серию. Нет ничего слаще, чем смазать вечному сопернику рекорд. Если «Сити» продолжит серию, то может считаться одной из лучших команд мира.

«МЮ» предстоит сложная игра, но в какой-то степени я спокоен, ведь против больших клубов у них всегда дополнительная мотивация. Это «Сити» против «Юнайтед», в отдельно взятой игре случиться может что угодно. Форма меня не волнует, важно лишь то, что случится на поле, кто сделает меньше ошибок.

Можно сказать, что преимущество у «Сити», ведь он играет прекрасно. Но также на нем и давление. Эта победная серия будет у игроков в голове.

Дерби бывают непредсказуемыми, и «Юнайтед» может воспользоваться тем, что ему дают не слишком много шансов — такое бывало прежде. Надеюсь, так и случится», — приводит слова экс-форварда «МЮ» портал Betfair.

На данный момент «Сити» является лидером чемпионата, набрав 67 очков. «Манчестер Юнайтед» — второй с 51 баллом в своем активе.