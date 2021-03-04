Йошкар-Ола, , 23:37 — REGNUM Проект реконструкции бывшего здания театра кукол, а в настоящее время — театра юного зрителя, устарел и требует актуализации. Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, побывав на объекте.

Здание бывшего театра кукол было построено в 1989 году и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции повреждены, в наружных кирпичных стенах — трещины, протекает крыша, а отделка фасада разрушается.

Проектно-сметная документация по модернизации здания была разработана в 2014 году и предполагала реконструкцию 3-этажного бывшего здания театра кукол под театр юного зрителя в 2 очереди. В 2014 году начала возводить пристрой.

«Предполагалось два пристроя, разных по размерам и сметной стоимости. Неприменима сметная стоимость сегодня, потому что изменились цены, правила застройки, комплектации сцены и зрительного зала. Поэтому нужно актуализировать проект», — отметил Евстифеев.

В качестве первоочередного вопроса он назвал возможность увеличения сцены и, соответственно, зрительного зала. Это можно сделать в существующем контуре сегодняшнего здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля глава Марий Эл поручил решить вопрос завершения строительства Входоиерусалимской церкви Богородице-Сергиева женского монастыря в Йошкар-Оле, строительство которой началось в 2007 году. Для завершения строительства необходимо провести системы тепло‑ и энергоснабжения, вентиляции, дымоудаления. Оборудовать здание охранной и пожарной сигнализациями, провести внутренние отделочные работы.

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