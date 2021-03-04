Лариса, , 23:36 — REGNUM Стены двух домов обвалились в городе Лариса (Греция) из-за землетрясения, которое произошло вечером сегодня, 4 марта, передаёт Skai.

Обрушились те дома, которые накануне, 3 марта, уже получили повреждения во время предыдущего землетрясения. В одном из домов начался пожар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта в трёх десятках километров от Ларисы произошло землетрясение магнитудой 6,9. Сегодня в этом же районе — землетрясение магнитудой 6.

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