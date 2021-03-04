Лондон, , 23:34 — REGNUM Стало известно, что в 2020 году в Великобритании было продано более 1,5 млн портативных консолей Nintendo Switch. Об этом 4 марта сообщает портал Game Rant.

Издание отметило: новая информация лишний раз показала тот уровень успеха, которого Switch удалось добиться на британском рынке. Например, за этот же период в стране было продано 450 тыс. PlayStation 5 и 310 тыс. консолей Xbox Series X/S. При этом, конечно, стоит обратить внимание на то, что консоли нового поколения Sony и Microsoft появились в продаже лишь в ноябре 2020 года.

Напомним, в 2019 году в Великобритании было продано около 500 тыс. Switch. Nintendo выпустила в продажу эту консоль 3 марта 2017 года.

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