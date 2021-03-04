Москва, , 23:33 — REGNUM Коронавирус среди работников торговли распространялся в два раза медленнее чем в среднем по стране.

Темпы роста заболеваемости работников торговли коронавирусной инфекцией были в среднем в два раза ниже чем в целом по стране. Это сообщил член Правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку Сергей Беляков, выступая на заседание Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

По его словам, противоэпидемиологические меры обошлись отечественному ритейлу в 1 млрд рублей единовременно, 2,1 млрд рублей были потрачены на обеспечение сотрудников СИЗ, 3,5 млрд рублей ушли на дополнительные поставки на удовлетворение спроса, 3,5 млрд рублей составили дополнительные логистические расходы.

«На 65 млрд рублей выросли ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания на обеспечение санитарно-гигиенических и прочих мер в условиях пандемии, а также поддержание ассортимента и удержание цен», — сказал Сергей Беляков.

По словам Белякова, меры по обеспечению безопасности оказались весьма эффективными. Рост заболеваемости среди представителей торговли сократился на 0,45% от темпов заболеваемости населения России и на 0,86% от темпов заболеваемости среди трудящихся. В среднем темп роста заболеваемости по стране был в два раза выше, чем в торговле.

На заседании Президент РСПП Александр Шохин отметил эффективность работы Коорсовета, говорил о важности деятельности по предотвращению распространения коронавируса, что по-прежнему актуально на фоне появления новых штаммов вируса.

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов подчеркнул, что мероприятия по профилактике заболевания коронавирусом необходимо продолжать, меры по привлечению населения к вакцинации — усиливать.

«Россия занимает только тридцать пятое место в мире по уровню противоковидного вакцинирования», — сказал Виктор Черепов, уточнив, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60−70% населения.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин отчитался о работе профсоюзных организаций по проведению вакцинации в трудовых коллективах. По его словам, ФНПР совместно с Фондом социального страхования ведут масштабную работу по оповещению населения относительно оформления больничных листов, оформления заявлений на получение различных социальных выплат по болезни. Профсоюзные организации в регионах деятельности способствовали проведению вакцинации населения, нивелируя, по словам Игоря Шанина, «слишком широкое понимание добровольности как личной ответственности гражданина за вакцинацию». Крупные предприятия предоставляли базы для вакцинирования. «Русал» предоставил для этих целей собственные профилактории, «КАМАЗ» — медпункты завода.

О практике профилактики и противодействия коронавирусной инфекции на предприятии отчитался председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Он подчеркнул, что к настоящему моменту переболели 4 тыс. сотрудников предприятия. При этом результаты тестирования показали, что антитела имеются у 12 тыс. человек. Что касается вакцинации, то треть персонала холдинга готовы привиться, еще треть готовы сделать это после того, как вакцина будет испытана «на соседях», еще треть не намерены вакцинироваться ни при каких условиях.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев говорил о связи структурных особенностей экономики с глубиной экономического кризиса в период пандемии. По его словам, в ближайшее время спрос на углеводородное сырье вряд ли удастся восстановить до прежнего уровня.

«Структурные особенности российской экономики стали ее конкурентным преимуществом во время пандемии, но они же будут и ее недостатком в период постковидного восстановления. Ускоренно будут выходить из кризиса отрасли, которые имеют относительно небольшой вес в российской экономике (бизнес-услуги, гостиницы, предприятия общественного питания)», — сказал Игорь Николаев.

Исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок Илия Димитров отчитался о развитии информационного портала «Ситуационный центр РСПП по противодействию коронавирусной инфекции».

Была добавлена аналитика в раздел «Образование», в том числе сведения о количестве учебных заведений, учителей и учеников, сведения об оплате труда и автоматизации работы. В разделе «Экономические преступления» собран анализ выбранной территории со стороны экономических аспектов. В досье регионов РФ добавлен раздел «Финансы», который отражает сведения по поступлениям в бюджет, в том числе по налогам и страховым взносам. Все поступления и налоги представлены в разрезе нескольких типов бюджетов. Добавлено досье по федеральным округам, что позволит анализировать данные в разрезе крупнейших административно-территориальных единиц.

Подводя итоги заседания, член Бюро Правления РСПП, председатель Совета Андрей Гурьев отметил, что эпидемическая ситуация в стране остаётся непростой.

«По-прежнему в центре нашего внимания остаются вопросы массовой вакцинации в трудовых коллективах промышленных предприятий и в организациях для создания коллективного иммунитета. Мы организуем эту работу на базе нашего совета с привлечением ответственных федеральных министерств и служб, разработчиков вакцин, специалистов в области эпидемиологии и медицины. Важным является участие профсоюзных организаций в разъяснительной работе об ответственном отношении к собственному здоровью. При этом необходимо выполнение требований регламентов безопасности на предприятиях и в организациях», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Читайте ранее в этом сюжете: В дюжине лучших: Горный университет совершил рывок в рейтинге QS