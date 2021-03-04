Кэри, США, , 23:25 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store назвал бесплатную игру, которую он раздаёт в рамках еженедельной акции. Информация опубликована 4 марта на сайте сервиса.

Пользователи платформы могут добавить в свою библиотеку стратегию в реальном времени Wargame: Red Dragon до 11 марта 2021 года. Стоит отметить, что изначально Epic Games Store хотел бесплатно раздать эту игру в ноябре 2020 года, но тогда передумал и заменил на Dungeons 3.

В период с 11 по 18 марта 2021 года сервис будет раздавать стратегию Survivng Mars.

https://twitter.com/Wario64/status/1367505113699528704

Игру Wargame: Red Dragon французская студия Eugen Systems выпустила 17 апреля 2014 года. Её действие разворачивается в Азии в период с 70-х по 90-е годы XX века.

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