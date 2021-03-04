Анкара, 4 марта 2021, 23:23 — REGNUM Количество турецких военных, погибших в результате катастрофы вертолета на востоке Турции, выросло до 11, сообщает 4 марта сайт министерства обороны страны.
Среди погибших — командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш.
Ранее минобороны Турции сообщало, что на месте катастрофы вертолета были обнаружены девять погибших и четверо раненых. .
Позднее стало известно, что еще двое военных умерли в больнице.
Таким образом, число погибших в катастрофе выросло до 11, еще двоих пытаются спасти врачи.
Причины крушения вертолета пока не сообщаются.
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