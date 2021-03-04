Москва, 4 марта, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Социальные сети в России могут обязать использовать предложенное Роскомнадзором программное обеспечение для подсчёта количества пользователей. Проект соответствующего приказа ведомства размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Документом утверждается методика подсчёта суточного числа посетителей информационного ресурса для определения, подпадает ли он под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента.

Из опубликованного документа следует, что владелец ресурса должен будет устанавливать предлагаемую Роскомнадзором «программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса».

Уточняется, что такой счетчик должен устанавливаться как на сайтах, так и на приложениях, используемых для доступа к социальной сети.

Напомним, с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону «Об информации», в соответствии с которыми социальные сети с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент, включая детскую порнографию, информацию о способах изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах.