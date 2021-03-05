Вашингтон, 5 марта 2021, 08:53 — REGNUM В США нашли ранее неопубликованное стихотворение Владимира Набокова под названием «The Man of To-Morrow's Lament» о влюбленном Супермене. Об этом 4 марта сообщает The Guardian.
На русский язык стихотворение переводится как «Сетование Человека Будущего».
Стихотворение обнаружил литературовед Андрей Бабиков в папке в Библиотеке редких книг Йельского университета.
Известно, что Набоков написал строки летом 1942 года, через несколько лет после переезда в США из оккупированной Франции. В те времена семья Набоковых проходила через тяжелый период жизни — пыталась овладеть новым для них языком и устроиться в новой стране.
В стихотворении рассказывается о чувствах Супермена, который влюблен в подругу Лоис Лэйн. Из-за своих сверхспофсобностей он не может полностью выразить любовь и при этом не навредить девушке.
В свое время Набоков показал стихотворение редактору журнала New Yorker Чарльзу Пирсу, но тот отверг ее, заявив, что читатели не поймут смысл написанного.