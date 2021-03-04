Удмуртская Республика, , 23:17 — REGNUM В настоящий момент проводится расследование обстоятельств и причин ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло утром 4 марта. Также проводится внутреннее служебное расследование, сообщает пресс-служба компании-перевозчика АО «ИПОПАТ».

В компании отметили, что автобус НЕФАЗ выехал в рейс в исправном техническом состоянии, техническое обслуживание он проходил регулярно, последний раз по графику ТО состоялось 29 января.

Также дается оценка действиям водителя. Она работает в ИПОПАТ с 2020 года, в текущем году прошла переподготовку с категории В на Д, а также стажировку для пассажирских перевозок.

«По предварительным выводам причиной ДТП стал человеческий фактор. В зимних дорожных условиях водитель не справилась с управлением. ДТП произошло менее чем через час после начала работы автобуса на маршруте», — подчеркнули в компании и добавили, что расследование затруднено, поскольку пока не удается получить запись видеорегистратора, установленного в автобусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске утром 4 марта автобус, который двигался по маршруту №36, врезался в опору уличного освещения. ДТП произошло на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская. В автобусе находились 30 пассажиров. По предварительным данным, пострадали девять человек, детей среди них нет.

Проверки по факту ДТП проводит прокуратура республики и следственное управление СКР.

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