Варшава, , 23:16 — REGNUM Руководитель Ассоциации по борьбе с недобросовестными работодателями Польши Малгожата Марчулевская рассказала журналистам, что с ноября 2020 года до настоящего времени в её организацию регулярно поступают жалобы от наемных работников на угрозы увольнения со стороны работодателей в случае, если они не пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом 4 марта сообщает Dziennik.

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«Всего за последние несколько месяцев нам направили десятки жалоб со всей Польши. Основная масса жалоб была от медицинских работников и учителей. Считается, что эти две категории населения должны обязательно привиться, потому что входят в группу риска, а также работают с большим количеством людей», — заявила Марчулевская.

Руководитель ассоциации также подчеркнула, что в соответствии с действующим законодательством работодатели не имеют права принуждать своих работников к вакцинации, а также не могут никого уволить, кто откажется от вакцинации.

«Вакцинация — дело добровольное. Но многие работодатели хотят настолько быстро вакцинировать всех сотрудников, чтобы как можно скорее возвратиться к нормальной работе экономики, что часто выливается в шантаж увольнением», — заключила Марчулевская.