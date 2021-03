Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Разработчик многопользовательской игры Back 4 Blood заявил, что если в игре и появятся микротранзакции, то они не будут влиять на игровой процесс. Об этом 4 марта сообщает портал We Got This Covered.

Соучредитель студии Turtle Rock Крис Эштон сказал, что компания хочет предоставить геймерам возможность получать дополнительный контент после релиза игры, однако пока она не определилась окончательно в вопросе о том, каким он будет.

«Если мы действительно будем внедрять микротранзакции, то только для косметики», — сказал Эштон.

Напомним, релиз Back 4 Blood запланирован на 22 июня 2021 года на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра будет представлять собой многопользовательский «хардкорный» шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с элементами survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки GTA Online получили возможность купить популярный автомобиль