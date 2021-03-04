Ухта, Коми, , 23:08 — REGNUM В Ухте, из окна поликлиники, расположенном на седьмом этаже, выпала женщина. женщину госпитализировали.

«Женщина 1975 года рождения находилась в коридоре. Сотрудники рентгенотделения отметили ее странное поведение, предложили помощь, затем попытались вывести. Женщина ответила, что ждет человека и выйти отказалась», — пишет портал ProГород.

По предварительным данным, при падении женщина не получила опасных для жизни травм. Для полного обследования женщину госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Москве мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже многоэтажки и остался жив.