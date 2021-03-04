Париж, , 23:08 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 4 марта сайт санитарной службы страны Santé publique.

По информации службы, во Франции за сутки зафиксировано 25 279 случаев заражения.

С учетом этих данных, общее число заражений достигло во Франции 3 835 595.

Кроме того, за 24 часа во Франции скончались 326 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 87 568 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране ухудшается ситуация с коронавирусом.

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