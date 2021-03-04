Йошкар-Ола, , 23:06 — REGNUM Верховный Суд Марий Эл, рассмотрев апелляционные жалобы бывшей зампреда правительства — министра финансов республики Гульфии Габдул-Бариевой и её защитника на необоснованное осуждение, оставив приговор Йошкар-Олинского городского суда в силе. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора республики Наталья Пуртова.

В ноябре 2020 года суд вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Обвинительное заключение утвердил в декабре 2019 года зампрокурора Марий Эл Павел Шамов.

ВС Марий Эл признал приговор Йошкар-Олинского городского суда законным и обоснованным, приговор вступил в законную силу.

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ИА REGNUM напоминает, было установлено, что по письменному указанию осужденной в 2015 году шесть республиканских ведомств незаконно исключили из отчетности данные о просроченной задолженности по объектам строительства, которые входили в Республиканскую адресную инвестиционную программ. В связи с тем, что просроченная задолженность в бюджетной отчетности за 2014 — 2016 годы не отражалась, при формировании бюджетов на очередной финансовый год необходимые денежные средства на ее погашение не закладывались.

В результате оплата по выполненным государственным контрактам была произведена несвоевременно, а долговая нагрузка на бюджет республики выросла.

Кроме того, это также привело к подрыву авторитета государственных органов региона перед коммерческими организациями и жителями республики.

Подрядные организации позднее обратились в Арбитражный суд для взыскания задолженности. В их пользу были взысканы невыплаченные средства, пени, штрафы и судебные расходы на 9,7 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ под контролем республиканской прокуратуры.

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Напомним, Габдул-Бариева заняла пост замминистра финансов республики в 1997 году, в 2001 году была назначена первым заместителем главы ведомства, возглавляла региональное министерство финансов в статусе зампреда правительства в 2013—2017 годах. Она работала в правительстве осужденного за получение крупной взятки экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который являлся бессменным руководителем республики с 2001 года до задержания в апреле 2017 года.