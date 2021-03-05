Москва, , 05:14 — REGNUM Взрыв прототипа корабля Starship SN10, произведённый компанией Илона Маска SpaceX, который произошёл спустя несколько минут после посадки, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнение 4 марта в социальной сети Facebook.

«Роскосмос» может спать спокойно. При таких запусках они без заказов не останутся», — написал Роман Г.

Многие пользователи пришли к мнению, что испытания на то и испытания, чтобы выявить ошибки проектирования. Люди считают, что это всё равно хороший задел на будущее.

«Все великое начинается с малого! Скоро город построят на Марсе! Неудачи на этапе прототипа — норма», — поделился своим мнением GL S.

Некоторые комментаторы считают, что главное, чтобы данный корабль не стал причиной человеческих жертв.

«Рабочие моменты. Главное, чтобы люди не пострадали», — считает Галина Д.

Нашлись и те, кто уверен, что Маск сможет создать себе пиар даже из неудачного испытания своей ракеты.

«Ну не полетит пепелац! Гравицапа неправильная. А серьёзно если, та штука уже свою задачу выполнила. Вот мы все на это смотрим, обсуждаем и преподобный Илон не забыт, в тренде», — пишет Oleg G.

Напомним, 4 марта прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки.