Веллингтон, , 23:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 8,0 произошло рядом с Кермадекским архипелагом Новой Зеландии, сообщает 4 марта американская Геологическая служба.

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине. На этот раз землетрясение произошло в отдалении от каких-либо населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 марта, в Новой Зеландии произошло два землетрясения. Американский погодный центр объявил угрозу цунами.

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