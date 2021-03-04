Санкт-Петербург, , 22:56 — REGNUM Петербургский СКА принял на своем льду минское «Динамо» в рамках второго матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 6:4.

В составе победителей голами отличился Евгений Кетов, набравший в этом матче 4 (2+2) очка, Антон Бурдасов, Василий Подколзин, Иван Морозов и Йонас Кемппайнен. Со стороны гостей по шайбе забросили Шейн Принц, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:0, выиграв у «минчан» во втором матче подряд.