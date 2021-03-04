Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Видеоплатформа YouTube готова отменить блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа если решит, что риск насилия снижается, заявила 4 марта исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики на видеоконференции «Атлантического совета».

«Я хочу подтвердить, что мы отменим блокировку канала после того как решим, что риск вспышек насилия снизился. Сегодня мне сложно сказать, когда это произойдет, но уже сейчас понятно, что пока повышенный риск насилия сохраняется», — сказала Войчики.

По ее словам, для принятия решения о разблокировке канала Трампа YouTube будет опираться на заявления и предупреждения властей, степень присутствие на улицах полиции, характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживаемый ее специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года YouTube и целый ряд иных социальных сетей без всякого решения суда или иного законного обоснования заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок.

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