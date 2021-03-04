Лос-Анджелес, США, , 22:54 — REGNUM Кинокомпания Universal в очередной раз отложила премьеру девятой части боевика «Форсаж». Об этом 4 марта сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Фильм начнут показывать в кинотеатрах не 28 мая, как было запланировано ранее, а 25 июня 2021 года. Издание отметило, что, по мнению экспертов, Universal хочет, чтобы к моменту релиза картины в мире возобновило работу как можно большее число кинотеатров.

Напомним, первоначально Universal хотела выпустить «Форсаж 9» в прокат 21 мая 2020 года. Кинокомпания вынуждена была на год отложить релиз из-за эпидемии коронавируса.

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