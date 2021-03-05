Москва, , 05:14 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 4 марта в социальной сети Facebook.

«Обещать — не значит жениться. Америка если обещает мир, значит скоро начнёт где-то бомбить. Как жить без войны? Это основной заработок, и возможность обогащаться для Америки, как в здравом уме можно отказаться?», — задаётся вопросом Natalja M.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное высказывание является, по сути, официальным признанием вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела других государств.

«То есть США не просто сейчас пообещали не свергать режимы, а публично признались в том, что они вмешивались в дела чужих государств и свергали режимы», — считает Алексей Д.

Некоторые комментаторы не поверили заверению американского госсекретаря. Люди уверены, что Вашингтон продолжит свою политику хаоса на территории земного шара.

«Неужели кто-то им поверит? У меня наоборот, первая мысль о том, что где-то что-то они задумали, значит», — поделилась своим мнением Алёна К.

Ряд людей указали на то, что США постоянно врут и нельзя верить ни одному их слову.

«Обещаниям США прислушиваться — себя не уважать. Они уже столько лет много чего обещают. Обещали вывести своих солдат из Афганистана, «вывели» своих из Сирии… У них самое главное дать обещание, а потом поступить наоборот. Пустозвоны», — пишет Валентина Ц.

Напомним, 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата.