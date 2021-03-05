Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Белый дом считает необходимым провести реорганизацию армии США, чтобы она могла противостоять угрозам, исходящим от России и Китая. Об этом сообщается 4 марта на сайте Белого дома.

В опубликованном стратегическом документе сказано, что Белый дом решил выработать новый план действия после того, как «принял во внимание соперничество с набирающим силу Китаем и с Россией, являющейся дестабилизирующим фактором».

Администрация президента США Джо Байдена отмечает, что намерена сотрудничать с Конгрессом и отказаться от потерявших актуальность систем вооружения. Предполагается, что США выделят ресурсы для спонсирования «последних технологий, который позволят обеспечить победу в военной сфере и в сфере национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что американским вооруженным силам необходимо быть сильнейшими в мире для того, чтобы «дать отпор агрессии в будущем». Кроме того, президент призвал опираться не на модернизацию существующих систем, а использовать инновации в новых сферах, таких как киберпространство.