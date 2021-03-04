Рим, , 22:45 — REGNUM Выборы местного уровня в ряде регионов Италии перенесены с весны на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято 4 марта на заседании совета министров страны.

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Как сообщается, все голосования, которые были назначены на период с 15 апреля по 15 июня, будут проведены с 15 сентября по 15 октября.

В частности, перенесены выборы в органы местной власти в области Калабрия, объявленные после смерти губернатора, а также выборы в ряде городов, включая Рим, Милан и Неаполь.

В пресс-службе совета министров отметили, что решение о переносе выборов вызвано необходимостью избегать массового скопления людей, а также обеспечить проведение всех избирательных процедур без угрозы для здоровья граждан.