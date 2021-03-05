Симферополь, , 05:14 — REGNUM Заявление украинского политика, экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол, о том, что необходимо готовиться к захвату Крыму в Российской Федерации «в любой момент», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 4 марта в социальной сети Facebook.

«Кто-то радуется весеннему солнышку, а у кого-то весеннее обострение», — пишет Ольга Л.

Многие люди пришли к выводу, что Черновол к такому высказыванию побудило далеко не рациональное мышление, а весеннее обострение психических расстройств.

«Каждую весну и осень заявления всё ярче и всё менее реальные. Главное, чтобы шизофрения не перешла в маниакально депрессивный синдром», — считает Игорь М.

Некоторые комментаторы напомнили украинским политикам о том, что в случае нападения на Российскую Федерацию, война моментально закончится, но на территории уже российского Киева.

«Если они хотят начать в Крыму, то закончится всё быстро в Киеве. И не будет больше Бандеры и всего остального бреда», — написал Евгений Ч.

Часть граждан отметила, что своими заявлениями украинские политики совершенно забывают про мнение жителей Крыма, которые выбрали свою жизнь в составе России.

«Самое прикольное, что все люди, коих лично знаю, совсем не жаждут обратно в Украину. И уж тем более, чтобы их «захватывали». Чудно как всё-то», — поделилась Violina L.

Напомним, 2 марта украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент».