Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Очередное обновление GTA Online добавило в игру возможность приобрести автомобиль Grotti Brioso 300. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

Ранее геймеры могли получить эту машину бесплатно, Rockstar Games раздавала её в праздничный период. Сейчас разработчики сообщили, что игроки могут приобрести компактный автомобиль в магазине Southern San Andreas Super Autos.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1367498552327471104

Ранее ИА REGNUM сообщило, что популярный стример Ченс Моррис (Sodapoppin) отказался играть на ролевых серверах GTA Online. Он заявил, что работа в игре стала слишком походить на работу в реальном мире.

Читайте ранее в этом сюжете: «Настоящая работа» заставила популярного стримера уйти из GTA Online