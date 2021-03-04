Подгорица, , 22:44 — REGNUM В Евросоюзе ожидают, что Черногория «твердо встанет на европейский путь», заявил 4 марта спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирослав Лайчак на встрече с председателем парламента Алексой Бечичем и премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Лайчак отметил, что Черногория является лидером европейских процессов и наиболее продвинутой страной в реализации этой задачи.

«В Еврокомиссии заявили, что к концу мандата этого созыва комиссии одна страна может завершить процесс переговоров, и Черногория имеет для этого наибольшие шансы», — указал Лайчак.

Он подчеркнул, что Черногория является частью Европы и что ее вступление — важно для ЕС. Он сообщил, что на сегодняшней встрече собеседники договорились о важности продвижения Черногории в процессе евроинтеграции.

«Интеграция Черногории в ЕС отвечает нашим общим интересам. Черногория разделяет европейские ценности и является важным партнером ЕС, когда речь заходит о её внешней политике и политике безопасности», — отметил Лайчак.

По его словам, очень важно, чтобы демократические процессы протекали без внешнего влияния и чтобы каждое правительство, имеющее демократический мандат, проводило независимую политику в сотрудничестве с ЕС.

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