Милан, Италия, , 22:30 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте рассказал о текущем положении своей команды в Серии А и поделился ожиданиями от противостояния с «Пармой» в рамках следующего 25-го тура.

«В последние полтора года «Парма» создает нам проблемы, так что я ожидаю тяжелый матч. Она низко в таблице, но у нее есть опытные, техничные игроки, хороший тренер. Нам надо проявить осторожность.

Прошлый сезон от этого отличается тем, что мы сумели победить команду, которая становилась чемпионом 9 лет подряд. Это важно, ведь в прошлом сезоне мы в обоих кругах уступили ей, а теперь сумели победить. Это вселило в нас уверенность, лучше помогло понять, на что мы способны. Также команда стала лучше с точки зрения организации игры, характера, стремления к успеху. Игроки тоже стали сильнее.

В Серии А сложно не терять очки, в каждом матче хватает подводных камней, в каждой команде полно футболистов высокого уровня. Каждый матч должен для нас быть финалом, чем ближе мы к цели — тем больше препятствий нас будет ждать», — рассказал Конте пресс-службе «Интера».

На данный момент «Интер» является лидером чемпионата Италии, набрав 56 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Милан» с 53 очками в активе.