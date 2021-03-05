Москва, , 05:13 — REGNUM Решение руководства США отказать России в любом виде помощи, за исключением срочной гуманитарной, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 марта в социальной сети Facebook.

«Это они про ножки Буша, так девяностые, слава богу, прошли. Кстати, двигатели для ракет по прежнему поставляет Россия, практически весь авиапарк Боингов летает на российском титане, да и в Афганистане американские вертолеты выходят моментально из строя, так что им Россия любезно продала большую партию МИ. Навязывая свой сжиженный газ Европе, штаты в свою очередь покупают сжиженный газ из России. Так что проснитесь неуважаемые, России давно от вас ничего не надо», — поделился своим мнением Ismail K.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что Америка никогда по-настоящему не помогала России. Люди указывают на то, что всё, что она делала для страны, оказывалось злом.

«А какую помощь России они оказывали, интересно. Разрешали деткам сильных мира сего учиться в американских университетах? Прятали российских бандитов? Больше ничего в голову не приходит», — написала Людмила Л.

Некоторые комментаторы считают, что США не принесли Российской Федерации ничего благого. Наоборот, Вашингтон забрал многих хороших граждан России себе.

«А что, была-таки помощь? Единственная помощь, которую я помню, так это вывоз невест через Мармонов в 90-е, начале 2000-х», — пишет Ирина Л.

Нашлись и те, кто отметил, что, несмотря на отказ помогать России, Соединённые Штаты, тем не менее, не перестают сотрудничать с Москвой в космической сфере.

«Так, а что, в космической сфере тоже пусть прекращают сотрудничество. А то все время как-то обходят этот момент», — написал Станислав Г.

Напомним, 2 марта руководство США отказалось предоставлять России помощь в любом виде, за исключением срочной гуманитарной, в связи с ведением новых антироссийских санкций.