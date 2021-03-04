Лондон, , 22:29 — REGNUM С момента релиза игры Mortal Shell в мире было продано более 500 тыс. её копий. Об этом 4 марта сообщает портал DSOGaming.

Информацию обнародовали студия-разработчик Cold Symmetry и издатель Playstack. Стоит отметить, что сейчас Mortal Shell является эксклюзивом онлайн-магазина Epic Games Store. Ожидается, что в каталоге сервиса Steam игра появится в августе 2021 года.

Напомним, релиз Mortal Shell в Epic Games Store состоялся 18 августе 2020-го. Игра выполнена в стилистике видеоигр серии Souls студии From Software.

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