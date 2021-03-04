Бишкек, , 22:24 — REGNUM Во время визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Нур-Султан киргизские и казахские власти договорились облегчить процедуру пересечения киргизстанцами границы Казахстана. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

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По словам главы киргизского внешнеполитического ведомства, изменения затронут только поездки граждан Киргизии транзитом через казахскую территорию в Россию и Китай.

«Из-за пандемии сейчас, чтобы въехать в Казахстан, киргизстанцам приходится получать приглашение, уведомлять казахское посольство, получить разрешение в МИДе… Мы договорились облегчить эти процедуры», — резюмировал он.

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