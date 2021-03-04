Вильнюс, , 22:23 — REGNUM Россия и Белоруссия представляют наибольшую угрозу для официального Вильнюса. Об этом говорится в опубликованном VI докладе «Оценки национальной угрозы 2021», который был подготовлен совместными усилиями Департамента государственной безопасности Литвы, а такжеСлужбой военной разведки и безопасности Министерства национальной обороны.

По их мнению, Россия и другие авторитарные страны воспользовались условиями пандемии для внедрения новых мер общественного контроля, которые налагают еще более жесткие ограничения на демократические свободы. В целом доклад посвящён двум источникам угроз — России и Белоруссии, причём описанию мнимых и явных белорусских угроз отведено беспрецедентно много места.

»Белорусский авторитарный режим пытается подавить мирные протесты своей страны, применяя насилие и репрессии. Кремль оказывает авторитарному Минску политическую, финансовую и военную поддержку. Примеры быстрого развертывания российских вооруженных сил и демонстративных маневров в Белоруссии призваны дать сигнал о том, что Белоруссия принадлежит к сфере влияния России, — сказано в документе. — Почти наверняка политика России по отказу от суверенного выбора своих соседей останется одной из самых серьезных угроз безопасности в Балтийском регионе в будущем. Российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2021», которые пройдут в сентябре 2021 года, увеличат риск военных инцидентов и провокаций».

Литовские спецслужбы обеспокоены тем, чтоАлександр Лукашенко не утратил власть в Белоруссии подавил оппозицию внутри и даже применил санкции к Литве. Лукашенко потребовал сократить штат литовского посольства в Минске, осложнил жизнь гражданам постсоветской прибалтийской республики и затруднил миграцию через литовско-белорусскую границу. Он также открыто заявил об исходящей угрозе Белоруссии со стороны НАТО.

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КГБ Белоруссии считает литовское направление приоритетным, уверены в литовском ДГБ и минобороны. При этом белорусские коллеги используют разные методы принуждения к сотрудничеству, не брезгуя даже шантажом из-за сексуальных отношений, сказано в докладе. На 46-й странице документа приводится описание истории вербовки некоего Томаса— гражданина Литвы, которого якобы пытались завербовать в Белоруссии после того, как он вступил в половую связь с некоей Еленой из Гродно.

«Поскольку Лукашенко считает Россию гарантом сохранения его власти и защиты Белоруссии от военных угроз, оборонная политика Белоруссии сильно зависит от России», — сказано в докладе.

Там также отмечено, что несмотря на тесное военное сотрудничество Минска и Москвы, «постоянное размещение российских боевых частей в Белоруссии не в интересах Лукашенко, поскольку это потенциально могло бы стать дополнительным рычагом влияния Кремля на белорусский режим». Лукашенко пока этого избегает, однако с ослаблением его режима растёт зависимость от России.

Построенная на кредитные средства российского правительства БелАЭС тоже сильно беспокоит литовские спецслужбы. По их мнению, Лукашенко может пойти на передачу России права эксплуатации этой станции.

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