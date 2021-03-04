Гавана, , 22:23 — REGNUM Куба начала третий этап клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса, сообщил 4 марта глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья на своей странице в Twitter.

Напомним, Куба стала первой в Латинской Америке страной, создавшей свою вакцину от коронавируса.

«Soberana 02 уже стала первой латиноамериканской вакциной, дошедшей до третьей фазы испытаний. Скоро к ней присоединится вакцина Abdala», — написал Бруно Родригес Паррилья.

Напомним, ранее на Кубе начали выпуск вакцины от коронавируса Abdala.

Кроме того, к началу февраля Куба также выпустила порядка 150 тыс. доз первой собственной вакцины от коронавируса Soberana 02.

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