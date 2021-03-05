, 09:29 — REGNUM Иран потерял более $200 млрд из-за введения три года назад американских санкций, сообщил президент Исламской республики Хасан Рухани. Об этом 4 марта пишет Bloomberg.

Рухани заявил, что не собирается рассматривать возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, как возмещение нанесенного ущерба.

«Наши друзья требуют компенсации от США. Прямой ущерб, нанесенный нашей стране санкциями США, составил за последние три года более $200 млрд. Мы сообщили нашим друзьям, что оставим этот вопрос на потом, а сейчас США могут вернуться в СВПД и отменить санкции», — цитирует президента агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана отвергли предложение Евросоюза и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.