Бишкек, , 22:21 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии проводит проверку по факту взлома личной страницы президента Садыра Жапарова в соцсети Facebook. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ГКНБ.

Специалистам удалось установить, что взлом был осуществлен из-за рубежа. Из какой именно страны действовали хакеры, в ведомстве не уточнили.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 4 марта, пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек заявила о том, что неизвестные злоумышленники взломали официальную страницу главы государства в Facebook и оставляли от его имени комментарии под разными публикациями с использованием ненормативной лексики.