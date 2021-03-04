Нью-Йорк, США, , 22:20 — REGNUM Крупные партии вакцин от коронавируса получены накануне, 3 марта, Суданом и Лесото в рамках программы COVAX, сообщил 4 марта журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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По словам дипломата, в Судан поставлено 800 тысяч доз вакцины, в Лесото — 36 тысяч доз. Какие именно препараты поставлены в эти африканские страны, не указано.

Добавим, что Лесото стала второй страной на юге Африки, куда поставлена вакцина от коронавируса по программе для беднейших стран COVAX. Накануне, 3 марта, вакцины получила Ангола.

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