Бишкек, , 22:17 — REGNUM Председатель Верховного суда Киргизии Гульбара Калиева считает незаконным решение членов дисциплинарной комиссии совета судей, согласившихся разрешить генеральной прокуратуре привлечь ее к уголовной ответственности.

По словам Калиевой, она придерживается такого мнения, поскольку заседание комиссии проводилось без ее участия, несмотря на предоставленный ею больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать данный вопрос без нее.

«Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусматривается четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством», — подчеркивает глава Верховного суда.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 4 марта, дисциплинарная комиссия совета судей Киргизии рассмотрела и одобрила представление генерального прокурора Курманкула Зулушева об отстранении Гульбары Калиевой от должности главы Верховного суда и снятии с нее неприкосновенности, поскольку ее имя фигурирует в уголовном деле о махинациях.

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