Анкара, 4 марта 2021, 22:15 — REGNUM Число погибших в катастрофе армейского вертолёта на востоке Турции выросло до десяти человек, сообщает 4 марта турецкое военное ведомство.
Ранее было заявлено о девяти погибших и четверых раненых, найденных на месте катастрофы.
«Один из раненных при крушении вертолёта военных скончался, и число погибших увеличилось до десяти», — цитирует сообщение военных агентство Anadolu.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на востоке Турции потерпел катастрофу армейский вертолет. Причины крушения не сообщаются.
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