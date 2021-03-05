Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Бойцов Национальной гвардии США, которые должны покинуть места дежурства для охраны Капитолия 12 марта, попросили остаться еще на два месяца. Об этом 4 марта сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Полиция Капитолия считает необходимым, чтобы бойцы Национальной гвардии еще в течение двух месяцев охраняли комплекс зданий Конгресса США.

«Полиция указывает на то, что угрозы безопасности Капитолия не миновали и в скором времени возможны новые беспорядки», — сообщает агентство.

Пентагон принял к рассмотрению данную просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Капитолия объявила об усилении мер безопасности в связи с информацией о планах прорыва в здание Капитолия вооруженной группы неустановленных лиц 4 марта.